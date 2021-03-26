Посол США в России пока не намерен покидать Москву

Посол США в России Джон Салливан заявил, что не планирует в ближайшее время куда-либо уезжать из Москвы. Он также отметил, что готов при возможности встретиться с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, вызванным ранее в Москву на консультации.

«У меня нет никаких планов куда-то поехать в ближайшее время»,— сказал господин Салливан в ответ на вопрос о том, планирует ли он отправиться для консультаций в Вашингтон (цитата по ТАСС). Он отметил, что всегда будет приветствовать «любые встречи с моим коллегой послом Антоновым и мои контакты с Министерством иностранных дел».

Господин Антонов находится в Москве с 21 марта. Поводом для первого с 1998 года вызова российского посла в Вашингтоне на консультации стал скандал, вызванный словами президента США Джо Байдена. В интервью каналу ABC американский президент утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Господин Путин в ответ предложил американскому коллеге провести дискуссии в прямом эфире. Джо Байден от разговора отказался.

Накануне господин Байден провел первую пресс-конференцию в качестве президента США. Он упомянул Россию только один раз, в контексте противостояния США и КНР. По словам господина Байдена, США в противовес авторитарным России и Китаю нужно доказать, что «демократия работает».

Подробнее — в материале “Ъ” «Джо Байден вышел к прессе».