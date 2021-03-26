В Сочи возбуждено дело о незаконной продаже гостиницы «Олимпийская»

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при продаже здания гостиницы «Олимпийская» в поселке Дагомыс (город-курорт Сочи), сообщили прокуратура Краснодарского края и краевое СУ СКР. По данным следствия, здание, принадлежавшее ОАО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс», было реализовано по цене в 30 раз ниже рыночной.

Сделка купли-продажи здания гостиницы «Олимпийская» была заключена в июле 2016 года с одобрения совета директоров ОАО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс». Объект был продан за 15 млн руб., при этом рыночная стоимость здания составляет 466 млн руб. По версии следствия, данные действия руководства ОАО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс» привели к банкротству предприятия, в числе акционеров которого была администрация Краснодарского края. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ) возбуждено в отношении неустановленных лиц, уточнили в СУ СКР по региону.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, покупателем здания гостиницы было ООО «Юг-недвижимость», к которому у конкурсного управляющего ОАО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс» были претензии по поводу цены продажи. Однако покупатель заявил, что цена сложилась из зачета взаимных обязательств, с чем согласился суд в процессе банкротства пансионата. На прошлой неделе стало известно, что реконструкция здания гостиницы завершена, апарт-отель на 422 номера откроется под брендом Adagio и будет работать под управлением международного оператора Accor Hotels.

Анна Перова, Краснодар