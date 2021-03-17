Пансионат «Олимпийский Дагомыс» после реконструкции откроется под брендом Adagio

В Сочи завершается реконструкция пансионата «Олимпийский Дагомыс», который будет работать под управлением международного оператора Accor Hotels, сообщила администрация Краснодарского края. Четырехзвездочный апарт-отель на 422 номера откроется под брендом Adagio.

По данным администрации края, в реконструкцию пансионата «Олимпийский Дагомыс», построенного в 1982 году, инвестор вложил 2,3 млрд руб. На сегодняшний день реконструкция здания завершена, идет установка оборудования. Объект будет введен в эксплуатацию до конца 2021 года.

Анна Перова, Краснодар