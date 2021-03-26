Суд оштрафовал Ройзмана на 40 тыс. рублей за участие в акциях в поддержку Навального

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего главу города Евгения Ройзмана виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в шествиях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Как передает корреспондент “Ъ-Урал”, господину Ройзману назначен штраф в размере 20 тыс. руб. за каждую из акций.

Евгений Ройзман свою вину не признал. «Я был на улице. 23 января шел от улицы Энгельса и дошел туда, где собралось много людей на Октябрьской площади. Я находился там сознательно. Я свободный человек, в свободной стране. Никто мне не может запретить находиться на улице. Я не сделал ничего плохого. Я вообще не понимаю, что я здесь (в суде) делаю»,— заявил господин Ройзман.

Относительно акции 31 января Евгений Ройзман пояснил, что он также дошел до Октябрьской площади. «Единственный был эксцесс, когда сотрудники Росгвардии вытеснили людей на лед. Это дикие действия, которые подвергли опасности людей. Потому что сами несколько тысяч человек не пошли бы на лед»,— рассказал он. Он также отметил, что полицейские работали грамотно. «Я подходил и благодарил их, но я не могу этого сказать про Росгвардию»,— добавил политик.

Сторона защиты намерена обжаловать решения суда и «дойти вплоть до ЕСПЧ».

Напомним, 8 апреля в Москве пройдет еще один суд по административному правонарушению, которое вменяют Евгению Ройзману. 13 марта полиция Москвы составила на него протокол по ст. 20.33 КоАП РФ (сотрудничество с нежелательной организацией) за участие во всероссийском форуме муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», который организовала общественная организация «Открытая Россия». Напомним, все делегаты форума были задержаны за участие в деятельности нежелательной организации.

О претензиях к господину Ройзману и другим оппозиционерам — в публикации “Ъ” «Система задержек и противовесов».

Мария Игнатова, Екатеринбург