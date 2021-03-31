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Динамика роста спроса на услуги по ремонту и строительству в регионах за 2019–2020 годы

"Деньги". Приложение от , стр. 61
Российский регион Динамика (%)
Ленинградская область 81,9
Красноярский край 70,5
Архангельская область 62,3
Томская область 61
Тюменская область 60,3
Челябинская область 60,2
Свердловская область 56,8
Иркутская область 53,9
Пермский край 44,1
Башкирия 43,4
Омская область 42,1
Калининградская область 42
Крым 41,2
Московская область 40,4
Новосибирская область 39,9
Воронежская область 39,4
Алтайский край 39,1
Нижегородская область 37,4
Самарская область 35,4
Татарстан 26,3
Ставропольский край 22
Саратовская область 20,7
Волгоградская область 20
Ростовская область 14
Краснодарский край 9,2

Источник: «Авито Недвижимость».

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