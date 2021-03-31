Динамика роста спроса на услуги по ремонту и строительству в регионах за 2019–2020 годы

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|Российский регион
|Динамика (%)
|Ленинградская область
|81,9
|Красноярский край
|70,5
|Архангельская область
|62,3
|Томская область
|61
|Тюменская область
|60,3
|Челябинская область
|60,2
|Свердловская область
|56,8
|Иркутская область
|53,9
|Пермский край
|44,1
|Башкирия
|43,4
|Омская область
|42,1
|Калининградская область
|42
|Крым
|41,2
|Московская область
|40,4
|Новосибирская область
|39,9
|Воронежская область
|39,4
|Алтайский край
|39,1
|Нижегородская область
|37,4
|Самарская область
|35,4
|Татарстан
|26,3
|Ставропольский край
|22
|Саратовская область
|20,7
|Волгоградская область
|20
|Ростовская область
|14
|Краснодарский край
|9,2
Источник: «Авито Недвижимость».