Доходность дивидендных акций

|Российские эмитенты
|Globaltrans
|5,50%
|
|Polymetal
|4,40%
|Производитель золота №2 и серебра №1 в России. Компания имеет программу развития, нацеленную на рост эффективности и акционерной стоимости
|Риск снижения стоимости драгметаллов по мере преодоления кризиса
|Unipro
|3,80%
|Дружественная по отношению к инвесторам дивидендная политика, самые высокие нормы выплат
|Будущие дивиденды сильно зависят от запуска аварийного энергоблока
|АЛРОСА
|8,40%
|№1 в мире по объемам добычи алмазов, растут продажи на отложенном спросе 2020 года, щедрая дивидендная политика
|В перспективе есть риск замедления спроса и снижения цен, развитие технологий выращивания искусственных алмазов
|ВТБ
|3,70%
|Банк, как ожидается, покажет сильное восстановление прибыли в ближайшие годы, дешевый по мультипликаторам
|Из-за невысоких показателей достаточности капитала банк может не сохранить 50-процентный коэффициент дивидендных выплат в ближайшие годы
|«Детский мир»
|3,80%
|Рост бизнеса за счет вытеснения конкурентов, есть контроль за расходами
|Рост на высококонкурентном рынке, валютные риски
|«Интер РАО»
|3,60%
|
|ЛУКОЙЛ
|7,5–8,5%
|Выигрывает от девальвации рубля, благодаря особенностям дивидендной политики большая стабильность выплат относительно других нефтяников
|Дивиденды волатильны из-за сильного влияния цены на нефть на финансовые результаты
|«Магнит»
|8–10%
|В какой-то степени защитный сектор продуктового ритейла, стабильный зрелый бизнес. Поддержание высоких выплат, выход компании из кризиса
|Непрозрачная дивидендная политика. Расширение на уже высококонкурентном рынке
|ММК
|20–25%
|Выигрывает от девальвации рубля, исторически высокая дивидендная доходность. Ориентация на внутренний рынок, выиграет от реализации нацпроектов, низкая долговая нагрузка
|Высокая волатильность финансовых результатов в зависимости от цен на сталь. Крупные дивиденды могут носить разовый характер, низкая степень вертикальной интеграции. Слабо обеспечен собственным сырьем, зависит от динамики цен на сырье
|МТС
|9,2–11%
|Высокая стабильность дивидендов, сектор телекоммуникаций
|Невысокий потенциал роста курсовой стоимости бумаг
|НЛМК
|20–25%
|Выигрывает от девальвации рубля, высокая степень вертикальной интеграции, исторически высокая дивидендная доходность. Обеспеченность собственным сырьем, хорошая диверсификация по рынкам и продуктам, низкая долговая нагрузка. Щедрая дивидендная политика
|Высокая волатильность финансовых результатов в зависимости от цен на сталь. Крупные дивиденды могут носить разовый характер. Антидемпинговые пошлины на внешних рынках. Риск государственного регулирования внутреннего рынка. Рост ставок НДПИ
|«Норникель»
|7,10%
|Производитель №1 в мире по никелю и палладию, высокий спрос на палладий со стороны автопроизводителей, рост спроса на никель от производителей аккумуляторных батарей
|Череда аварий портит имидж компании, расходы на устранение последствий и уплату экологических штрафов. Необходимость роста инвестиций в модернизацию производства и экологию. Ограничен акционерным соглашением с «Русалом». Рост ставок НДПИ
|«Полюс»
|2,60%
|Производитель золота №1 в России с самыми низкими затратами на унцию золота. Обладает доступом к большим запасам. Освоение месторождения Сухой Лог выведет компанию в топ-3
|Риск снижения стоимости золота по мере преодоления кризиса+D25
|«Россети»
|15,00%
|Монополист, есть перспективы роста прибыли на фоне снижения потерь, в случае одобрения сетевых реформ
|Сложная схема расчета дивидендов
|«РусГидро»
|6,60%
|Завершение строительства станций в ДФО в рамках правительственных указов, получение долгосрочных тарифов для ТЭС в неценовых зонах и возврат ранее недополученной тарифной выручки
|Неизвестна судьба достройки дорогой Загорской ГАЭС-2
|Сбербанк
|6,10%
|Ведущий банк в РФ, высокая цифровизация бизнеса, хорошая отчетность за 2020 год, высокая дивидендная доходность акций
|Активная экспансия в непрофильные сегменты может в определенный момент начать оказывать давление на показатели основного бизнеса, привлекать все большее внимание регуляторов
|Сбербанк-ап
|6,7–7,4%
|Стабильные дивиденды, крупнейший банк страны
|«Северсталь»
|7–9%
|Выигрывает от девальвации рубля, высокая степень вертикальной интеграции, исторически высокая дивидендная доходность. Обеспеченность собственным сырьем, хорошая диверсификация по рынкам и продуктам, низкая долговая нагрузка
|Высокая волатильность финансовых результатов в зависимости от цен на сталь. Крупные дивиденды могут носить разовый характер. Антидемпинговые пошлины на внешних рынках. Риск государственного регулирования внутреннего рынка. Рост ставок НДПИ
|«Сургутнефтегаз»-ап
|15–18%
|Выигрывает от девальвации рубля. Дивидендная политика по привилегированным акциям позволяет инвесторам получать дивиденды из прибыли от переоценки валютной кубышки в $50,9 млрд. Это защищает держателей префов в периоды резкого ослабления рубля с помощью высоких дивидендов. Также всегда есть надежда на распечатывание кубышки и ее использование для наращивания акционерной стоимости компании
|Высокая дивидендная доходность может быть разовой, без ослабления рубля дивиденды в следующем году могут быть сильно ниже. «Сургутнефтегаз» является одной из самых скрытных компаний в РФ. Неизвестны ни конечные бенефициары компании, ни цели накапливания столь значительного запаса денежных средств. В годы укрепления рубля дивиденды падают
|«Татнефть»
|6%
|Компания старается выплачивать весь свободный денежный поток в качестве дивидендов. За счет этого мы ждем по итогам 2021 года роста дивидендов до приблизительно 60 руб. на акцию при сохранении цен на нефть выше $55 за баррель даже в случае отсутствия прогресса в переговорах с правительством насчет налоговых льгот
|«Татнефть» стала самой пострадавшей компанией в нефтегазе от отмены льгот на сверхвязкую нефть. Сейчас «Татнефть» находится в стадии переговоров с правительством насчет восстановления части льгот или получения новых, однако есть риск, что переговоры ничем не закончатся. В этом случае мы оцениваем негативный эффект от отмены льгот в 16% EBITDA 2021. Другим риском является более долгое, чем изначально предполагалось, восстановление добычи в рамках ограничений, вызванных ОПЕК+
|«Татнефть»-ап
|6,40%
|Компания старается выплачивать весь свободный денежный поток в качестве дивидендов
|«Фосагро»
|0,70%
|Положительная динамика цен на удобрения в мире, положительная динамика спроса на удобрения в России, рост объемов производства
|Зависимость от динамики цен на удобрения на внешних рынках. Рост ставок НДПИ
|ФСК ЕЭС
|8,80%
|Стабильная генерация денежного потока
|Неясен вопрос финансирования строительства объектов для БАМа и Транссиба
|«Юнипро»
|11,20%
|Защитный сектор электроэнергетики, дивиденды могут остаться высокими как минимум в ближайшие пару лет
|Невысокий потенциал роста курсовой стоимости бумаг
|Зарубежные эмитенты
|Pfizer
|4,6%
|Стабильный бизнес, невысокая долговая нагрузка, перспективы роста в долгосрочной перспективе благодаря большой линейке новых препаратов
|Возможно давление на ценообразование в индустрии со стороны регуляторов
|General Mills
|3,7%
|Низкие мультипликаторы, хорошая динамика финансовых показателей, защитный бизнес, умеренный долг
|Высокая конкуренция в отрасли
|AT&T
|7,40%
|Потенциал за счет восстановления кинобизнеса, развития стриминга, низкие мультипликаторы
|Высокая долговая нагрузка, отток абонентов
|Deutsche Telekom
|3,70%
|Стабильный бизнес, дивиденды в евро
|Нет большого потенциала роста
|Realty Income
|4,70%
|Диверсифицированный фонд недвижимости, растущие финансовые показатели, хорошо пережил пандемию
|Повышенные налоги на дивиденды
|Huntington Bancshares
|4%
|Потенциал восстановления после пандемии, роста прибыли на фоне повышения процентных ставок с 2022–2023 года
|Небольшой банк США, невысокая ликвидность акций