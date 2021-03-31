Доходность дивидендных акций

Компания Ожидаемая дивидендная доходность Особенности (преимущества) эмитента, отмеченные аналитиками Риски, отмеченные аналитиками Российские эмитенты Globaltrans 5,50% Polymetal 4,40% Производитель золота №2 и серебра №1 в России. Компания имеет программу развития, нацеленную на рост эффективности и акционерной стоимости Риск снижения стоимости драгметаллов по мере преодоления кризиса Unipro 3,80% Дружественная по отношению к инвесторам дивидендная политика, самые высокие нормы выплат Будущие дивиденды сильно зависят от запуска аварийного энергоблока АЛРОСА 8,40% №1 в мире по объемам добычи алмазов, растут продажи на отложенном спросе 2020 года, щедрая дивидендная политика В перспективе есть риск замедления спроса и снижения цен, развитие технологий выращивания искусственных алмазов ВТБ 3,70% Банк, как ожидается, покажет сильное восстановление прибыли в ближайшие годы, дешевый по мультипликаторам Из-за невысоких показателей достаточности капитала банк может не сохранить 50-процентный коэффициент дивидендных выплат в ближайшие годы «Детский мир» 3,80% Рост бизнеса за счет вытеснения конкурентов, есть контроль за расходами Рост на высококонкурентном рынке, валютные риски «Интер РАО» 3,60% ЛУКОЙЛ 7,5–8,5% Выигрывает от девальвации рубля, благодаря особенностям дивидендной политики большая стабильность выплат относительно других нефтяников Дивиденды волатильны из-за сильного влияния цены на нефть на финансовые результаты «Магнит» 8–10% В какой-то степени защитный сектор продуктового ритейла, стабильный зрелый бизнес. Поддержание высоких выплат, выход компании из кризиса Непрозрачная дивидендная политика. Расширение на уже высококонкурентном рынке ММК 20–25% Выигрывает от девальвации рубля, исторически высокая дивидендная доходность. Ориентация на внутренний рынок, выиграет от реализации нацпроектов, низкая долговая нагрузка Высокая волатильность финансовых результатов в зависимости от цен на сталь. Крупные дивиденды могут носить разовый характер, низкая степень вертикальной интеграции. Слабо обеспечен собственным сырьем, зависит от динамики цен на сырье МТС 9,2–11% Высокая стабильность дивидендов, сектор телекоммуникаций Невысокий потенциал роста курсовой стоимости бумаг НЛМК 20–25% Выигрывает от девальвации рубля, высокая степень вертикальной интеграции, исторически высокая дивидендная доходность. Обеспеченность собственным сырьем, хорошая диверсификация по рынкам и продуктам, низкая долговая нагрузка. Щедрая дивидендная политика Высокая волатильность финансовых результатов в зависимости от цен на сталь. Крупные дивиденды могут носить разовый характер. Антидемпинговые пошлины на внешних рынках. Риск государственного регулирования внутреннего рынка. Рост ставок НДПИ «Норникель» 7,10% Производитель №1 в мире по никелю и палладию, высокий спрос на палладий со стороны автопроизводителей, рост спроса на никель от производителей аккумуляторных батарей Череда аварий портит имидж компании, расходы на устранение последствий и уплату экологических штрафов. Необходимость роста инвестиций в модернизацию производства и экологию. Ограничен акционерным соглашением с «Русалом». Рост ставок НДПИ «Полюс» 2,60% Производитель золота №1 в России с самыми низкими затратами на унцию золота. Обладает доступом к большим запасам. Освоение месторождения Сухой Лог выведет компанию в топ-3 Риск снижения стоимости золота по мере преодоления кризиса+D25 «Россети» 15,00% Монополист, есть перспективы роста прибыли на фоне снижения потерь, в случае одобрения сетевых реформ Сложная схема расчета дивидендов «РусГидро» 6,60% Завершение строительства станций в ДФО в рамках правительственных указов, получение долгосрочных тарифов для ТЭС в неценовых зонах и возврат ранее недополученной тарифной выручки Неизвестна судьба достройки дорогой Загорской ГАЭС-2 Сбербанк 6,10% Ведущий банк в РФ, высокая цифровизация бизнеса, хорошая отчетность за 2020 год, высокая дивидендная доходность акций Активная экспансия в непрофильные сегменты может в определенный момент начать оказывать давление на показатели основного бизнеса, привлекать все большее внимание регуляторов Сбербанк-ап 6,7–7,4% Стабильные дивиденды, крупнейший банк страны «Северсталь» 7–9% Выигрывает от девальвации рубля, высокая степень вертикальной интеграции, исторически высокая дивидендная доходность. Обеспеченность собственным сырьем, хорошая диверсификация по рынкам и продуктам, низкая долговая нагрузка Высокая волатильность финансовых результатов в зависимости от цен на сталь. Крупные дивиденды могут носить разовый характер. Антидемпинговые пошлины на внешних рынках. Риск государственного регулирования внутреннего рынка. Рост ставок НДПИ «Сургутнефтегаз»-ап 15–18% Выигрывает от девальвации рубля. Дивидендная политика по привилегированным акциям позволяет инвесторам получать дивиденды из прибыли от переоценки валютной кубышки в $50,9 млрд. Это защищает держателей префов в периоды резкого ослабления рубля с помощью высоких дивидендов. Также всегда есть надежда на распечатывание кубышки и ее использование для наращивания акционерной стоимости компании Высокая дивидендная доходность может быть разовой, без ослабления рубля дивиденды в следующем году могут быть сильно ниже. «Сургутнефтегаз» является одной из самых скрытных компаний в РФ. Неизвестны ни конечные бенефициары компании, ни цели накапливания столь значительного запаса денежных средств. В годы укрепления рубля дивиденды падают «Татнефть» 6% Компания старается выплачивать весь свободный денежный поток в качестве дивидендов. За счет этого мы ждем по итогам 2021 года роста дивидендов до приблизительно 60 руб. на акцию при сохранении цен на нефть выше $55 за баррель даже в случае отсутствия прогресса в переговорах с правительством насчет налоговых льгот «Татнефть» стала самой пострадавшей компанией в нефтегазе от отмены льгот на сверхвязкую нефть. Сейчас «Татнефть» находится в стадии переговоров с правительством насчет восстановления части льгот или получения новых, однако есть риск, что переговоры ничем не закончатся. В этом случае мы оцениваем негативный эффект от отмены льгот в 16% EBITDA 2021. Другим риском является более долгое, чем изначально предполагалось, восстановление добычи в рамках ограничений, вызванных ОПЕК+ «Татнефть»-ап 6,40% Компания старается выплачивать весь свободный денежный поток в качестве дивидендов «Фосагро» 0,70% Положительная динамика цен на удобрения в мире, положительная динамика спроса на удобрения в России, рост объемов производства Зависимость от динамики цен на удобрения на внешних рынках. Рост ставок НДПИ ФСК ЕЭС 8,80% Стабильная генерация денежного потока Неясен вопрос финансирования строительства объектов для БАМа и Транссиба «Юнипро» 11,20% Защитный сектор электроэнергетики, дивиденды могут остаться высокими как минимум в ближайшие пару лет Невысокий потенциал роста курсовой стоимости бумаг Зарубежные эмитенты Pfizer 4,6% Стабильный бизнес, невысокая долговая нагрузка, перспективы роста в долгосрочной перспективе благодаря большой линейке новых препаратов Возможно давление на ценообразование в индустрии со стороны регуляторов General Mills 3,7% Низкие мультипликаторы, хорошая динамика финансовых показателей, защитный бизнес, умеренный долг Высокая конкуренция в отрасли AT&T 7,40% Потенциал за счет восстановления кинобизнеса, развития стриминга, низкие мультипликаторы Высокая долговая нагрузка, отток абонентов Deutsche Telekom 3,70% Стабильный бизнес, дивиденды в евро Нет большого потенциала роста Realty Income 4,70% Диверсифицированный фонд недвижимости, растущие финансовые показатели, хорошо пережил пандемию Повышенные налоги на дивиденды Huntington Bancshares 4% Потенциал восстановления после пандемии, роста прибыли на фоне повышения процентных ставок с 2022–2023 года Небольшой банк США, невысокая ликвидность акций