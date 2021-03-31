31 марта, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Правила Бернарда Баруха

"Деньги". Приложение от , стр. 27
  • Спекулянт — это человек, который наблюдает за будущим и действует до того, как оно наступит.
  • Большинство знакомых мне успешных людей больше слушают, чем говорят.
  • Главная цель фондового рынка — одурачить как можно больше людей.
  • Голосуйте за того, кто меньше всех обещает, он меньше всех вас разочарует.
  • Не пытайтесь купить на самом дне и продать на самом пике. Это невозможно в принципе. Те, кто говорят, что возможно,— лжецы.
  • Все провалы, которые я пережил, все ошибки, которые я совершил, все глупости, которым я был свидетелем в личной и общественной жизни,— все это было последствием необдуманных поступков.
  • Не придавайте ни малейшего значения тому, что президент компании говорит о курсе ее акций.
  • Если вы видите на первой полосе New York Times хорошие рыночные новости — продавайте.
  • Если спекулянт оказывается прав в половине случаев, это хороший средний результат. Угадав три-четыре раза из десяти, человек может составить состояние, если снизит потери от тех случаев, когда он был неправ.
Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя