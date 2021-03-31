«Зеленые инвестиции — один из трендов современного рынка»

Осенью прошлого года Московский кредитный банк (МКБ) вышел на рынок брокерских услуг. Это актуальное решение, дающее альтернативу классическим депозитам. О том, каких результатов удалось добиться за первые месяцы работы нового направления бизнеса, а также о тенденциях на рынке долгового, акционерного капитала и сделок M&A «Деньгам» рассказал заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

— В связи с чем было принято решение активно развивать брокерское направление бизнеса?

— В процессе естественной эволюции. Начнем с того, что в целом инвестиционное направление у банка достаточно молодое и было создано только осенью 2017 года. По мере выстраивания продуктовой линейки для институциональных и корпоративных клиентов стало понятно, что ее качества и разнообразия достаточно для того, чтобы предлагать и розничным клиентам. К тому же в 2020 году мы достаточно активно меняли стратегию по работе с нашим розничным сегментом. На фоне растущего спроса клиентов на инвестиционные продукты было принято решение, используя накопленную экспертизу и продуктовое наполнение, создать «МКБ Инвестиции». В прошлом году мы приобрели брокерскую компанию, которая и стала ядром нового бизнеса. Официально мы запустили новое направление бизнеса в октябре 2020 года.

— На какие категории розничных инвесторов ориентируетесь?

— Для нас «МКБ Инвестиции» — универсальная платформа, которая позволит работать со всеми типами частных клиентов: широкая розница, сегменты премиум и private banking. Отличаться будут только продуктовые предложения. Для первой категории инвесторов у нас есть готовые продукты, которые стоят на полке. Сегменту премиум доступны стратегии по разнообразным направлениям инвестирования, удовлетворяющие тем доходностям, которые такие клиенты хотят получить. В случае высокосостоятельных инвесторов речь идет об индивидуальных решениях как в части управления капиталом, так и в части структуры. Объединяет все эти направления удаленное обслуживание, доступное на нашей платформе.

— Можете подвести промежуточные итоги своей работы?

— В феврале «МКБ Инвестиции» вошли в топ-5 брокеров по обороту на Московской бирже в секции фондового рынка. Это значительное достижение и для нас, и для рынка в целом, которое говорит о высокой активности наших клиентов. С точки зрения роста активов мы выросли с осени на 20% — пока немного, но мы видим довольно высокий спрос на наши услуги как со стороны текущих клиентов, так и новых. Отсюда и наше позиционирование, и продвижение бренда «МКБ Инвестиции» и на финансовом рынке, и за его пределами. Мы стали официальным партнером плей-офф КХЛ. Бренд будет представлен на матчах плей-офф, в трансляциях на КХЛ ТВ и на официальном сайте лиги. МКБ давно выделяет спортивное направление, поэтому мы приняли решение стать частью самого большого хоккейного сообщества в Европе и оказать поддержку российскому хоккею. В партнерстве с КХЛ мы видим дополнительные перспективы для популяризации бренда «МКБ Инвестиции».

— Какие глобальные тенденции нашли отражение на российском рынке DCM в прошлом году?

— Основной тенденцией 2020 года, определявшей настроения на российском рынке, являлось динамичное движение ключевой ставки. Из-за угрозы последствий коронавируса для экономики страны ЦБ в течение 2020 года снизил ключевую ставку в общей сложности на 2%, с 6,25% до текущих 4,25%. Аналогичные действия предпринимались и в ряде других стран. Например, в США ФРС снизила ставку с 1,75% до 0–0,25%.

Все это, безусловно, отразилось на долговом рынке, и в мае российские ОФЗ обновили исторические минимумы по доходности, разместив при этом на аукционах около 5,3 трлн руб. Также существенно вырос спрос и на корпоративные облигации. Объем рыночных размещений в корпоративном секторе составил более 2,4 трлн руб. против 2 трлн руб. годом ранее.

Мы как один из ведущих организаторов облигационных займов за год приняли участие в 75 сделках, суммарный объем которых превысил 1,1 трлн руб., войдя в пятерку крупнейших организаторов по версии Bloomberg.

— Какие сделки прошлого года на рынке DCM вы бы отметили?

— В течение года нашей командой был реализован целый ряд уникальных сделок. Наиболее знаковые, по нашему мнению,— это дебютное размещение на российском рынке рублевых облигаций Республики Казахстан в объеме 40 млрд руб. и первый в истории российского рынка выпуск бессрочных облигаций РЖД, получивший ESG-верификацию объемом 100 млрд руб. (сделка стала крупнейшим рыночным размещением на российском рынке капитала). Список достаточно большой, так как в числе наших клиентов, для которых мы организовывали размещения в прошлом году, такие крупнейшие государственные и частные компании России, как «Газпром нефть», ГК «Автодор», «Ростелеком», ДОМ.РФ, «Россети», ГТЛК, «Металлоинвест», «Еврохим», «Русал» и многие другие.

Если говорить о сделках на международных рынках капитала, то я бы отметил организованный нами выпуск социальных евробондов РЖД в объеме 25 млрд руб.

— Какая часть выпуска бессрочных зеленых облигаций РЖД была выкуплена якорными инвесторами, а какая — рыночными?

— Как я уже упомянул ранее, сделка носила абсолютно рыночный характер. Выпуск был размещен с переподпиской среди широкого круга инвесторов. Была одна якорная заявка на существенный объем со стороны крупной государственной структуры, но раскрывать детали я бы не хотел.

— Физические лица тоже участвовали в размещении?

— Нет, участие физических лиц в размещении таких облигаций пока не предусмотрено законодательством. Бессрочные облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов—юридических лиц.

— Почему все большее число компаний начинает размещать зеленые и ESG-облигации?

— ESG-тематика сейчас — это общемировой тренд. Не исключаю, что в скором будущем объемы, стоимость и в принципе доступ к финансированию могут стать напрямую зависимыми от ESG-политики заемщиков. Российские эмитенты, особенно те, которые привлекают средства в том числе и на международных рынках капитала, уже сейчас стараются отвечать всем требованиям современного финансового мира, понимая, что от этого напрямую зависит не только их вклад в глобальные экологические, социальные и иные направления, но и развитие и эффективность их бизнеса.

— Стоит ждать новых сделок в этом сегменте?

— У нас есть несколько мандатов на выпуск зеленых бондов. Что немаловажно, некоторые из них — это новые эмитенты из разных секторов экономики.

— Насколько востребованы ESG-рейтинги, разработанные российскими рейтинговыми агентствами?

— Все зависит от типа инвесторов. Если мы говорим про локальных участников рынка, то их фокус будет на российские рейтинги. В случае нерезидентов потребуются рейтинги западных агентств, которые имеют соответствующую квалификацию и будут признаваться международными инвесторами.

— Российские инвесторы проявляют интерес к ESG-инвестициям?

— Пока интерес к ESG-продуктам на российском рынке, если говорить, например, об облигациях, существенно выше у эмитентов, нежели у инвесторов, большинству которых хотелось бы видеть больше законодательной поддержки данного направления со стороны государства. Среди возможных стимулирующих мер могли бы стать, например, льготное налогообложение, снижение требований к включению в ломбардный список ЦБ, включение в котировальные листы высшего уровня и прочее. Однако крупные игроки, наоборот, стараются развивать ESG-направление, формируя для данного бизнеса профильные команды.

— Как в этом году будет развиваться ситуация в сегменте DCM на фоне роста инфляционных ожиданий и ставок?

— С начала года на долговых рынках мы наблюдаем коррекцию, связанную с риторикой ЦБ о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики и повышением ключевой ставки на 25 б. п. на последнем заседании, увеличением доходностей американских treasuries, а также санкционными рисками. На этом фоне доходность ОФЗ с начала года выросла на 120–150 б. п. по всей длине кривой. Эта ситуация пока не способствует продолжению бума на долговом рынке, мы видим, что некоторые эмитенты взяли паузу в расчете на стабилизацию ситуации. Несмотря на это, первичные размещения все равно продолжаются. С начала года мы успешно разместили 13 выпусков облигаций общим номиналом более 140 млрд руб. Рынок будет подстраиваться под меняющиеся рыночные условия, эмитенты будут смотреть на риторику регулятора, динамику ставок и выбирать удобное время для размещения облигаций. В случае если санкционные риски не реализуются, можно ожидать возвращения западных инвесторов в ОФЗ, что положительно скажется на ставках и может подтолкнуть корпоративных клиентов к первичным размещениям.

Мы видим, что ОФЗ сейчас существенно «перепроданы», и, если предположить, что хотя бы часть из возможных рисков, оказывающих давление на рынок, не материализуется, текущие уровни могут быть, на наш взгляд, весьма интересны для покупки.

— Почему в непростых экономических условиях 2020 года произошло оживление на рынке акционерного капитала, которого многие годы не было на локальном рынке?

— Важную роль сыграло отложенное предложение. Если вспомните, еще в 2018 году были разговоры о том, что должен произойти бум размещений на рынке акционерного капитала, но этому помешали два раунда санкций. Аналогично и в 2019 году: геополитика не дала компаниям выйти с предложениями на рынок капитала. При этом за прошедшие годы новые эмитенты созрели для размещений: в конце 2020-го — начале 2021 года прошли сделки с размещениями акций Ozon и Fix Price. В 2020 году тематика санкций уже не оказывала такого негативного влияния на рынки, как раньше. Несмотря на непростые экономические условия, наблюдался действительно большой интерес к риску со стороны институциональных и частных инвесторов. В итоге размещения происходили с достаточно большой переподпиской и последующим ростом цены как в ходе размещений, так и после их завершения.

— Стоит ждать новых размещений первичных или вторичных акций на российском рынке? И эмитенты из каких секторов могут выйти с предложениями?

— Мы прогнозируем новые имена на рынке акционерного капитала, в том числе и первичные. На рынок могут выйти компании IT-сегмента, сельского хозяйства, золотодобывающей промышленности. В марте о планах провести IPO на Московской бирже заявила горнодобывающая компания «Высочайший», которая входит в десятку ведущих золотодобывающих предприятий России. С учетом продления льготных программ по ипотеке в текущем году можно ожидать выхода на рынок и новых сделок с компаниями-девелоперами. Компании из медицинского сектора показали отличные результаты за 2020 год, они вполне могут заинтересоваться первичными размещениями на рынке акционерного капитала.

— В 2020 году на фоне пандемии отмечалась низкая активность эмитентов в секторе сделок слияния и поглощения (M&A). Какого развития стоит ждать в этом направлении бизнеса?

— В марте этого года МКБ уже выступил финансовым консультантом ПАО ТМК в сделке по приобретению 86,54% акций ПАО ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова.

В прошлом году на фоне роста цен на золото мы наблюдали активность клиентов в золоторудном сегменте, ожидаем новые сделки и в этом году. С точки зрения других секторов я не исключаю роста активности в сельском хозяйстве, медицине. С учетом активного перехода компаний на удаленный формат работы в 2020 году стоит ждать дальнейшего развития онлайн-платформ, маркетплейсов и, как следствие, сделок слияния и поглощения.

— Стоит ждать восстановления активности международных инвесторов на российском рынке M&A?

— Не думаю, что мы увидим большую активность иностранных инвесторов как минимум до прояснения ситуации с санкционными рисками. Конечно, многие западные инвесторы научились работать в России, но неопределенность относительно возможных санкций тем или иным образом может оказывать влияние на принятие ими решения. Я бы говорил об оживлении на локальном рынке российских участников, а не западных.

Василий Синяев