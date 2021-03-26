Минфин внес в правительство проект расширения семейной ипотеки на частные дома

Минфин РФ внес в правительство законопроект, предусматривающий расширение программы «Семейная ипотека под 6% годовых» на строительство частных домов или приобретение земельных участков для строительства жилого дома. Замглавы министерства Алексей Моисеев рассчитывает, что расширение программы позволит выдать дополнительные льготные кредиты на сумму около 79 млрд руб.

«Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 тыс. кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд руб. с первоначальным взносом от 15%»,— передает пресс-служба Минфина слова господина Моисеева.

По данным министерства, за время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд руб. Субсидии в рамках программы составили 6,7 млрд руб.

Программа семейной ипотеки действует с 2018 года. В феврале Минфин представил проект ее расширения на строительство частных домов. Господин Моисеев утверждал, что изменение условий программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Отметим, что в марте банки сообщили о резком росте выдачи ипотеки на частные дома в начале 2021 года.

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