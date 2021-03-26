В Самарской области прокуратура расследует пожар с тремя погибшими

Начата проверка по факту пожара с тремя погибшими в Самарской области. Происшествие случилось в пятницу утром в квартире двухэтажного дома в Кинельском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«В ходе пожара сотрудниками МЧС обнаружены погибшие женщина и двое мужчин. Соседи не пострадали, эвакуация не нужна»,– говорится в сообщении.

Работу правоохранителей курирует прокурор Кинельского района Юрий Сергеев. Надзорному ведомству предстоит проверить качество работы управляющей компании по содержанию дома и обслуживанию системы газоснабжения. «Проверкой будут охвачены в том числе порядок исполнения договоров на прочистку вентканалов»,– отмечается в сообщении прокуратуры.

Ранее в Самаре случилось другое резонансное происшествие. В доме № 84Б по ул. Галактионовская 1909 года постройки обрушилась несущая стена. В здании располагаются пять квартир. Никто не погиб и не пострадал, для жильцов развернут пункт временного размещения. Здание было признано аварийным летом 2020 года. СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Георгий Портнов