Управляющие пережили пандемию

Международных инвесторов все больше беспокоит ускорение инфляции и рост ставок на долговом рынке, которые сулят значительные проблемы для мировой экономики. Впрочем, до тех пор, пока центральные банки сохраняют денежно-кредитную политику мягкой, долговой кризис откладывается. Поэтому управляющие все еще охотно покупают акции компаний развивающихся стран, в том числе российских.

По данным мартовского опроса портфельных управляющих Bank of America Merrill Lynch (BofA), только 12% респондентов назвали COVID-19 ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики. Это более чем вдвое ниже показателя февраля и минимум за все время пандемии. В анкетировании приняли участие 220 портфельных управляющих, распоряжающихся активами на $630 млрд. Оптимизм инвесторов связан с высокими темпами вакцинирования. По информации Bloomberg, к 15 марта в мире было использовано более 380 млн вакцин, что более чем в три раза превысило количество случаев заражения COVID-19.

Вместе с тем у управляющих растет беспокойство относительно инфляции.

По мнению 37% респондентов, именно рост потребительских цен может стать ключевым риском для мировой экономики. По словам заместителя гендиректора УК ТФГ Равиля Юсипова, в мире складываются условия идеального инфляционного шторма, который может достичь пика во втором квартале. В США в феврале годовая инфляция ускорилась до 1,7% по сравнению с 1,4% в январе. С учетом того что на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о пакете стимулирования на $1,9 трлн, дальнейший рост инфляции неизбежен, считают аналитики. «Снижается эффективность воздействия учетными ставками на экономику и на поведенческие модели сбережений и инвестиций»,— отмечает Равиль Юсипов.

Рост инфляционных ожиданий отразился на уровне ставок долговых бумаг. По данным Reuters, доходность десятилетних US Treasuries закрепилась выше 1,6% годовых, прибавив с начала года почти 0,7 процентного пункта. Растут ставки на долговых рынках развитых и развивающихся стран.

Этот подъем несет серьезные риски для мировой экономики, предупреждают 35% глобальных управляющих.

Беспокойство управляющих понятно, ведь совокупный накопленный объем мирового долга, по данным МВФ, составляет эквивалент $281 трлн. В последние годы темпы роста долговой нагрузки были максимальны, а заимствования осуществлялись по исторически минимальным ставкам. Рост инфляции вызовет ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) и приведет к повышению ставок, предупреждает гендиректор «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. Это, в свою очередь, вызовет проблемы с обслуживанием и рефинансированием долгов. «Начнутся дефолты, и запустится эффект домино в самых разных частях планеты. Наступит кризис доверия и разбалансировка всей финансовой системы. Предложение кредитных денег резко снизится из-за неконтролируемого роста кредитных и рыночных рисков, и рынки накроет цунами долгового кризиса»,— считает господин Лосев.

Впрочем, пока глобальные управляющие не ждут ужесточения ДКП от финансовых регуляторов, поэтому сохраняют высокий аппетит к риску. По данным опроса BofA, число управляющих, которые увеличили вложения в акции, на 61% превысило число тех, кто их сокращал. Наибольшим спросом у инвесторов по-прежнему пользуются акции развивающихся стран. Число управляющих, нарастивших их долю в портфелях, на 45% превысило число тех, кто этого не сделал.

«Деньги движутся в наиболее токсичный вид актива, и в условиях инфляционного давления ценность приобретают активы с ограниченной эмиссией — акции, криптовалюты, недвижимость, сырье»,— отмечает Равиль Юсипов.

Низкие процентные ставки, а также значительный объем средств, влитых в экономику в последнее время через фискальные меры стимулирования, будут поддерживать высокие цены на commodities, что является фактором поддержки для рынков EM в целом и России, отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов. Во вторник индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше уровня 3600 пунктов. «Санкционная тема не уходит с повестки дня, но участники рынка к ней адаптировались. Практика показывает, что западные страны не готовы идти на меры, способные нанести существенный ущерб макроэкономической стабильности или результатам корпоративного сектора»,— отмечает управляющий активами УК «Открытие» Виталий Исаков. Рост числа внутренних инвесторов, по его мнению, делает российский рынок стабильнее, не столь зависимым в своих колебаниях от притоков и оттоков «горячих денег» глобальных фондов.

Виталий Гайдаев