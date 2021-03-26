Премьер Японии лично пригласит Байдена на Олимпийские игры

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что пригласит президента США Джо Байдена на Олимпийские игры в Токио. Японский премьер намерен огласить приглашение во время встречи с президентом США в Вашингтоне, запланированной на апрель.

«Конечно, полагаю, что так и произойдет»,— сказал господин Суга в ответ на вопрос членов парламента о том, пригласит ли он господина Байдена на Олимпийские игры (цитата по Kyodo).

Встреча с Ёсихидэ Сугой будет первой очной встречей Джо Байдена в качестве президента США с иностранным лидером. 16 марта господин Суга, ранее откладывающий собственную вакцинацию от коронавируса, привился препаратом разработки Pfizer. Газета The Japan Times сообщала, что вторую дозу вакцины господин Суга получит перед вылетом в Вашингтон.

Открытие Олимпийских игр, которые из-за пандемии коронавируса не состоялись в 2020 году, пройдет 23 июля в Токио. Эта Олимпиада станет первой в истории без иностранных зрителей. Оргкомитет Игр объявил, что возместит зарубежным болельщикам средства на билеты, однако бронь гостиниц компенсирована не будет.

Подробнее о последствиях решения организаторов — в материале “Ъ” «Неполная расплата».