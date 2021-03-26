Обжалован арест замминистра транспорта Новосибирской области

Защита подала апелляционную жалобу на решение Октябрьского райсуда Новосибирска, который заключил под стражу заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Ставицкого. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в суде. Свои возражения на жалобу затем внесет прокуратура, после чего материалы поступят на рассмотрение апелляционной инстанции Новосибирского облсуда.

Как писал “Ъ-Сибирь”, высокопоставленного чиновника регионального правительства сотрудники ФСБ задержали 19 марта.

У него дома и на рабочем месте прошли обыски, в ходе которых была изъята крупная сумма наличных. Согласно материалам дела, расследованием которого занимается Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, замминистра требовал от главы территориального управления автодорог (ТУАД) регулярно передавать ему взятки за выделение дополнительного бюджетного финансирования по заключенным госконтрактам, а также начисление бонусов к зарплате. С октября 2019 года по декабрь 2020 года, подсчитали силовики, замминистра получил более 1,5 млн руб. Отметим, что глава ТУАД Михаил Чуманов с декабря 2020 года содержится в СИЗО, и также обвиняется в получении взяток.

20 марта Октябрьский суд по ходатайству следствия отправил замминистра в СИЗО на один месяц и 28 суток (по 16 мая). Защита чиновника просила о более мягкой мере пресечения, но получила отказ.

Подробнее о задержании руководителя новосибирского управления — в материале “Ъ-Сибирь” «Дорога вывела не ТУАД».

Илья Николаев