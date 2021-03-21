Заместитель министра транспорта Новосибирской области арестован до 16 мая

В Новосибирске арестован заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ставицкий, подозреваемый вымогательстве особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Постановлением Октябрьского райсуда он заключен под стражу до 16 мая. Ходатайство об избрании ему меры пресечения поступило от следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК РФ.

Сергей Ставицкий был задержан 19 марта. По версии следствия, чиновник требовал от главы территориального управления автодорог регулярно передавать ему взятки за выделение дополнительного бюджетного финансирования по заключенным госконтрактам, а также начисление бонусов к зарплате. С октября 2019 года по декабрь 2020 года глава ТУАД передал Сергею Ставицкому деньги и подарки на сумму более 1,5 млн руб.

Глава ТУАД Михаил Чуманов с декабря 2020 года содержится в СИЗО, он обвиняется в получении взяток.

Анна Егорова