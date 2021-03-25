Решетников: предложения распространить курортный сбор на всю Россию не было

Министр экономики России Максим Решетников сказал, что Минэкономразвития не предлагало распространить эксперимент по курортному сбору на всю страну. Утром 25 марта о такой инициативе ведомства сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Курортный сбор — никаких инициатив здесь министерство не выдвигает. Если кто-то из чиновников что-то сказал, надо смотреть, в каком контексте, кто что говорил. Я как руководитель министерства вам это говорю»,— сказал господин Решетников на съезде бизнес-объединения «Опора России» (цитата по ТАСС).

Как писало «РИА Новости», курортный сбор по всей стране могут ввести после снятия ограничений из-за COVID-19. Сообщалось, что регионы будут сами принимать решение о введение сбора, а также устанавливать его размер, льготы и другие параметры. Напомним, пилотный проект курортного сбора стартовал в 2018 году в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Он продлится до 2022 года. В Алтайском крае за сутки взимают 30 руб. курортного сбора, в Краснодарском крае — 10 руб., в Ставропольском крае — 50 руб. Крым отложил участие в эксперименте.

О реакции бизнеса на информацию о расширении географии курортного сбора — в материале “Ъ FM” «Курортный сбор присматривается к России».