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Комиссия по городскому хозяйству петербургского ЗакСа рекомендовала парламентариям включить Муринский парк в ЗНОП

На заседании 25 марта парламентская комиссия по городскому хозяйству одобрила включение 1,8 га Муринского парка в реестр зеленых насаждений общего пользования. Это защитит парк от застройки, против которой боролись общественники.

Об этом пишет «Фонтанка». Ранее, в 2018 году, спорную территорию Смольный передал по застройку компании «Анна Нова», что вызвало критику местных жителей, общественных активистов и некоторых депутатов. Летом 2020 года суд признал выданное разрешение на строительство недействительным, затем это решение дважды оставили в силе суды апелляционной инстанции.

В настоящий момент ЗНОП Муринского парка от проспекта Культуры до Гражданского проспекта составляет 85,03 га.

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