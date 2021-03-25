Суд арестовал руководителя тургруппы, попавшей под снежный завал в Мурманской области

Руководителя туристической группы детей, которая попала под снежный завал в горах Мурманской области, арестовали на месяц, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Имя арестованного не называется. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Напомним, в результате схода снега погибла 13-летняя девочка.

«В ходе многодневного лыжного похода с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона обвиняемым не были учтены сложности проложенного им маршрута, а также допущены многочисленные нарушения при его прохождении»,— говорится на сайте СКР.

Ранее следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о халатности после смерти девочки. Туристическая группа с 13 несовершеннолетними была сформирована молодежной общественной организацией СКИФ, которая работает на базе дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга.