На бывшего профессора СПбГЭУ, публично отрицавшего Холокост, завели уголовное дело

На профессора Владимира Матвеева, попавшего в январе в скандал в связи с отрицанием Холокоста, завели уголовное дело за реабилитацию нацизма. На семинаре для замдиректоров школ он назвал Холокост «мифом».

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. Напомним, 21 января по инициативе регионального комитета по образованию состоялся вебинар, посвященный проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и бойцов Красной армии, освобождавших Аушвиц. На нем доцент Матвеев, выступая спикером, подверг сомнению исторические факты, связанные с геноцидом евреев в годы Второй Мировой войны, и назвал «выдумкой» цифру в 6 млн погибших. По результатам прокурорской проверки инцидента в следственные органы были направлены материалы, на основании которых заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Отмечается, что ход его расследования взят областной прокуратурой под контроль.

Ранее за отрицание Холокоста с Владимиром Матвеевым расторг контракт Санкт-Петербургский государственный экономический университет.