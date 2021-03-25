«Интерфакс»: демпфер по подсолнечнику и маслу могут ввести на один сезон

Действие демпферного механизма при экспорте подсолнечника и подсолнечного масла могут ограничить одним сезоном — с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года, сообщил источник «Интерфакса» на масложировом рынке. Зерновой демпфер не ограничен по срокам.

По словам собеседника агентства, базовая средняя цена на подсолнечник составит $440. Индикативная цена — стоимость на мировом рынке за истекший месяц. Пошлина будет взиматься в размере 70% от превышения мировой цены над индикативной. Аналогичный подход может быть использован для экспорта подсолнечного масла, базовая цена составит $1 тыс.

Вместе с этим власти могут с 1 июля повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 50%, но не менее €320 за тонну. Раньше она составляла 30% и не меньше €165.

По информации “Ъ”, Минэкономики обсуждает обсуждается введение плавающей пошлины в 70% от разницы между текущей ценой на подсолнечное масло и $0,9–1 тыс. за тонну. По данным «Совэкона», экспортные цены на подсолнечное масло находятся на уровне $1,5 тыс. за тонну (FOB).

О том, как государство может поддержать производителей масла,— в материале “Ъ” «Субсидии прямого отжима».