ГМЗ «Петергоф» нашел подрядчика на реконструкцию Верхнего сада

Государственный музей-заповедник «Петергоф» по итогам открытого тендера определил подрядчика третьего этапа реставрации Верхнего сада. Им стало ОАО «Специализированное строительное управление-5».

Информация об этом опубликована на портале госзакупок. В рамках реконструкции предполагаются восстановление исторической планировки сада, включая установку трельяжных беседок, скамеек и возведение галереи, ремонт водопроводной системы фонтанов, а также работы по озеленению. Цена контракта составила 375,6 млн рублей.

В портфолио «ССУ-5» работа на таких объектах как Дворец Конгрессов, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, Военно-Медицинская академия, сад дворца Юсуповых, Троицкий собор, парк «Монрепо» в Выборге, «МЕГА Парк» в Кудрово и т.д.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что тендер на строительство перехода для газопровода через Невскую губу выиграла компания бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга.