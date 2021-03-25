Старший вице-президент Renault Мор стал гендиректором группы в России и СНГ

Старший вице-президент, главный исполнительный директор по трансформации, член совета директоров Renault и глава совета директоров «АвтоВАЗа» (входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi) Николя Мор с 1 мая назначен гендиректором группы Renault в России и СНГ, сообщила пресс-служба компании.

Господин Мор будет отвечать за рынки России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Монголии. По словам гендиректора группы Renault Луки де Мео, в подчинении которого будет работать господин Мор, Россия — второй по величине рынок группы по объемам производства и продаж автомобилей брендов Renault и Lada.

«Миссия по трансформации компании, которую Николя курирует с сентября 2020 года, направлена на генерирование финансовых потоков и выход к прибыльности к 2023 году. Эта цель остается для компании безусловным приоритетом,— прокомментировал Лука де Мео назначение Николя Мора.— Опыт и знания Николя Мора о России и странах СНГ помогут решить эту задачу».

В 2016–2018 годах господин Мор занимал должности президента и гендиректора «АвтоВАЗа», летом 2019 года возглавил совет директоров компании. При этом с 2018 года был вице-президентом и операционным директором Renault в регионе Евразия, став в сентябре 2020 года старшим вице-президентом и главным исполнительным директором по трансформации.

В феврале компания Renault представила новое поколение внедорожника Duster для России, которое появится в продаже в 2021 году. В марте компания обновила фирменный логотип.