Шри-Ланка одобрила покупку «Спутника V»

Правительство Шри-Ланки одобрило покупку вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба кабмина. По информации местных СМИ, власти хотят привить 14 млн человек. Население Шри-Ланки — 22 млн.

«Такое решение одобрено»,— сообщил представитель пресс-службы правительства ТАСС.

Российское посольство подтвердило планы властей Шри-Ланки. «По нашей информации, кабинет министров Шри-Ланки действительно утвердил такую закупку»,— сказал представитель посольства агентству.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Сейчас вакцина одобрена к применению в 56 странах. Эффективность препарата — 91,6%. 23 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX.

Об эффективности разных вакцин от COVID-19 — в материале “Ъ FM” «Штаммы COVID-19 повышают ставки».