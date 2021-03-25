Бывший вице-мэр Майкопа осужден на 12 лет за вымогательство взяток

Суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя главы администрации республиканской столицы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее. Фамилия осужденного не уточняется.

Судом установлено что в 2018 году чиновник неоднократно получал от руководителей коммерческих организаций, выполняющих муниципальные контракты, взятки в общем размере более 400 тыс. руб. Осужденный угрожал им не принять акты выполненных работ.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В результате бывший чиновник осужден на 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 10 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в марте этого года на главу Майкопа Андрея Гетманова завели уголовное дело за вымогательство. По версии следствия, он якобы потребовал от предпринимателя совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района, но имеющими неравнозначную площадь и стоимость. Разница в цене участков составила более 5 млн руб.

Чуть ранее стало известно, что бывший заместитель главы администрации Майкопа Аслан Китариев предстанет перед судом. По версии следствия, чиновник принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиями в Майкопе. Пользуясь служебным положением, он предоставлял своим компаниям льготы, помогал заключать государственные контракты на выгодных условиях, в том числе, без прохождения конкурсных процедур.

Андрей Ульченко