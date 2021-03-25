Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля останется запретительной

С 1 июля 2021 года на семена подсолнечника будет действовать запретительная экспортная пошлина, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников. Он добавил, что с 1 сентября планируется ввести демпфер при экспорте подсолнечного масла.

«Логика следующая — на семена подсолнечника пошлина будет по факту носить запретительный характер, учитывая то, что семян недостаточно. Мощности заводов по производству подсолнечного масла существенно больше, чем семян на сегодняшний момент, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это все перерабатывалось внутри страны»,— сказал господин Решетников на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что срок действия нынешней пошлины истекает 30 июня, а новая начнет действовать с 1 июля. Размер пошлины будет скорректирован по отношению к действующему. А при вводе демпфера Минэкономики будет ориентироваться на новый урожай.

Напомним, производители подсолнечного масла могут получить 8 млрд руб. субсидий после окончания действия соглашений о фиксации цен. Однако компенсировать издержки от введения экспортной пошлины на масло мера не сможет.

Подробности — в материале “Ъ” «Субсидии прямого отжима».