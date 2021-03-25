План частичного возобновления движения по Суэцкому каналу отменен

Навигация в Суэцком канале будет приостановлена до тех пор, пока не удастся поднять севший на мель контейнеровоз Ever Given, сообщила администрация Суэцкого канала в Египте. Ранее планировалось пропустить по каналу 13 кораблей, находящихся в районе Порт-Саида.

«Тринадцать кораблей из северного конвоя судов из Порт-Саида… останутся пришвартованными в транзитных зонах до окончания снятия судна с мели»,— передает AFP слова пресс-секретаря администрации Суэцкого канала Джорджа Савфата.

В операции по возобновлению движения по Суэцкому каналу задействованы восемь буксиров, указано на сайте администрации. Крупнейший из них способен кантовать до 160 тонн.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель и перегородивший Суэцкий канал, принадлежит компании Evergreen. Его длина — 400 м, ширина — 59 м. Управляющая судном компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) утверждает, что причиной происшествия в Суэцком канале стал сильный ветер.

О последствиях перекрытия — в материале “Ъ” «Суэцкий канал закрылся на земляные работы».