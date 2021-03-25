Жителям первых этажей в Петербурге временно разрешили не платить за лифт

Жители первых этажей и жильцы подъездов без лифтов освобождены от платы за их обслуживание. В Смольном назвали это временной мерой, позволяющей подготовиться к окончательному введению федеральных норм тарификации.

Об этом сообщила пресс-служба петербургского правительства. Ранее городской комитет по тарифам изменил структуру платежей за ЖКУ к соответствию федеральным нормам, согласно которым плата на обслуживание взимается со всех жителей домов с лифтовым оборудованием, в том числе проживающих на первых этажах и в подъездах без лифтов. После общественной критики действие распоряжения было приостановлено, но городская прокуратура оспорила это решение. Теперь в Смольном снова приостановили действие распоряжения, подчеркнув временность этой меры. «Это позволит гражданам и управляющим компаниям подготовиться к предстоящим изменениям. Собственники самостоятельно могут договориться о распределении трат на содержание общего имущества», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный вывел институт им. Вавилова из-под действия госрегулирования тарифов на тепло.