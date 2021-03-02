Смольный вывел институт им. Вавилова из-под действия госрегулирования тарифов на тепло

В Санкт-Петербурге в рамках работы по оптимизации теплоснабжающих организаций Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова выведен из госрегулирования тарифов на тепло. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Решение было принято в ходе заседания правления комитета по тарифам Смольного. Как отметил председатель комитета Дмитрий Коптин, сокращение количества регулируемых теплоснабжающих организаций — эффективный способ снижения тарифной нагрузки на городских потребителей. «В долгосрочной перспективе решение окажет положительное влияние на стоимость услуги», — подчеркнул господин Коптин.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что повышение тарифов ЖКХ в Петербурге произойдет с 1 июля 2021 года.