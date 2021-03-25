Посол Антонов: у России и США нет времени ссориться

Россия и США должны вместе бороться с общими угрозами, в том числе с пандемией коронавируса, сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он заявил о необходимости делать конкретные дела и отметил, что у двух стран «нет времени ссориться». Заявление господина Антонова прозвучало на фоне обострения дипломатических отношений России и США: ранее Москва впервые с 1998 года пригласила посла в США на консультации.

«Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много»,— сказал господин Антонов после встречи с членами думского комитета по международным делам (цитата по «РИА Новости»). Он отдельно отметил, что российская сторона неоднократно подтверждала готовность «бороться вместе с пандемией».

Господин Антонов отметил, что текущая ситуация в отношениях двух стран «не отвечает нашим интересам». Он не смог ответить на вопрос, когда он сможет вернуться в Вашингтон. «Это не я решаю, я же не в отпуск приехал. Меня пригласили, чтобы провести анализ, поговорить о будущем»,— сказал посол.

Комментарии господина Антонова были первыми после его прибытия в Россию для консультаций. МИД России вызвал посла после того, как президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Господин Путин в ответ предложил американскому коллеги провести дискуссии в прямом эфире.

О высказываниях президентов — в материале “Ъ” «Россия и США отходят от края паузы».