Сара Сампайо стала героиней съемки новой коллекции украшений Graff Tribal

Новые украшения Graff из коллекции Tribal, выпущенной в конце марта, в день весеннего равноденствия, посвящены красоте природы.

Коллекция Tribal включает в себя украшения высокого ювелирного искусства, многие из которых являются уникальными. Благодаря творческому переосмыслению форм вечных символов в рисунках и самих украшениях, коллекция Tribal использует современный визуальный язык, используя излюбленный инструмент Graff — редкие бриллианты и драгоценные камни.

Фото: Graff

Основной мотив коллекции — врата Graff. Это образ остановившегося времени, где соединяется прошлое и будущее, Земля и звезды. Выразительная пластика получивших объем абстрактных овалов подчеркивает символизм украшений. Визитная карточка коллекции — мотив рассвета, который символизирует жизнь, энергию и силу. Передавая великолепие солнца, восходящего над горизонтом, каждое украшение пылает огнем лучших желтых бриллиантов. Идеальный полукруг, образованный бриллиантами круглой огранки и паве, представляет мотив ночной луны, символизирующей чистоту и отражение.

Фото: Graff

Для съемок коллекции Tribal креативная команда Graff вместе и португальской супермоделью Сарой Сампайо отправилась в дюны Атлантиса в Западном Кейпе, ЮАР. А фотограф Микаэль Янссон использовал специально созданные крупномасштабные черненые стальные скульптуры, представляющие ключевые символы коллекции.