Прокатная десятка

25 марта в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых блокбастер «Годзилла против Конга», фантастический фильм «Поступь хаоса» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Годзилла против Конга
Прокатная компания Universal Pictures: «Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами,— лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли»
Когда и при каких обстоятельствах Годзилла и Кинг-Конг встретились впервые — в материале “Ъ-Weekend”
Поступь хаоса
Кинокритик Юлия Шагельман: «Действие разворачивается в 2557 году на далекой планете, где выходцы с Земли основали что-то типа фронтира из вестернов (одеваются они соответственно — видимо, специально везли с собой на космических кораблях стетсоны). Благодаря загадочным особенностям здешней атмосферы поток мыслей каждого поселенца становится видимым и слышимым — он клубится над их головами в виде облака, которое они называют Шумом. Эта зараза поражает только мужчин, мысли женщин по-прежнему могли бы быть скрыты. Но женщин в поселении нет: всех их когда-то убили коренные жители планеты, так что мужчинам приходится жить без ласки, а вот боль свою затаить не получится — она превращается в Шум»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Шумопомрачение»
Гипосомния
Прокатная компания «Ракета релизинг»: «Хаген работает охранником в магазине. Его задача — внимательно вглядываться в покупателей, ища потенциальных воров. В последнее время его внимание все чаще привлекает подозрительный парень, который ведет себя как вор, и эта ситуация беспокоит Хагена. Но куда больше его беспокоит бессонница, причем довольно странная — ночами он не может уснуть, но иногда ненадолго отключается средь бела дня. Что происходит наяву, а что во сне, и кто этот парень из магазина?»
Никто
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Никто" всего второй полнометражный фильм Ильи Найшуллера, при этом снятый в Голливуде (что для русского, да и любого другого кинематографиста — безусловный признак успеха). И режиссер здесь похож на мальчика, открывающего новогодние подарки: в каждой коробке ждет что-то прекрасное. Американские продюсеры! Голливудский бюджет! Известные актеры! Сценарист "Джона Уика"! Наконец-то возможность самому снять кино вроде тех, которые Найшуллер, как и все его ровесники, наверняка подростком смотрел на пиратских видеокассетах, снабженных лаконичными аннотациями вроде "классный супербоевик"!»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «"Никто" не уйдет обиженный»
Пальма
Прокатная компания «Централ Партнершип»: «1977 год. Игорь Польский улетает за границу и вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе: по недоразумению у собаки нет медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту и изо дня в день встречает самолеты в надежде, что на борту вернулся хозяин. Но время идет…»
Игры шпионов
Кинокритик Михаил Трофименков: «Ухоженное и хрупкое царство демократии противостоит на экране серому и промозглому коммунистическому кошмару. Отважные, самоотверженные и бескорыстные рыцари из ЦРУ и МИ-6 — вурдалакам с Лубянки. Миф о герое, ценой своей жизни спасшем человечество, камуфлирует — для чего, собственно говоря, он и был создан — жестокий провал западных разведок»
Подробнее о фильме — в материале "Ъ" «Шпионы обошлись без игр»
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
Прокатная компания Sony Pictures: «Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель — известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его проделки помогут найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме»
Земля кочевников
Кинокритик Михаил Трофименков: «Кажется, мы все это видели, и видели не раз, в экранных кошмарах. Мир поразила катастрофа: то ли бомба рванула, то ли свет за неуплату коммунальных платежей отключили. В любом случае с городской цивилизацией покончено навсегда. От нее остались утлые придорожные оазисы, где выжившие могут разжиться бензином, поболтать, перекусить и двинуться дальше. Ведь в мире после катастрофы люди лишились главного — своих домов — и обречены вести жизнь кочевников на колесах, пребывать в непрестанном движении, греться у костров»
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Внутренняя Америка» и «Неволя к перемене мест»
Райя и последний дракон
Кинокритик Юлия Шагельман: «История об отважной девице, которая должна собрать по кусочкам таинственный древний артефакт, сразиться с чудовищами и спасти мир, также смело черпает детали, образы и сюжетные ходы из архива примерно всех когда-либо снятых приключенческих фильмов: от "Индианы Джонса" и "Лары Крофт" до "Властелина колец" и "Черной Пантеры". Костюмы населяющих мир "Райи" пяти народов и облик поселений, где они живут, несмотря на географию, очень напоминают африканские племена из марвеловского комиксоида — хотя, казалось бы, вот где открывается простор для оригинальности и точных этнографических деталей. Все это соединено вместе с помощью действительно впечатляющей анимации»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Девичья рептилия»
Пара из будущего
Прокатная компания «Централ Партнершип»: «Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака — очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь»