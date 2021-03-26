Прокатная десятка

Прокатная компания Universal Pictures: «Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами,— лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли»

Когда и при каких обстоятельствах Годзилла и Кинг-Конг встретились впервые — в материале “Ъ-Weekend”