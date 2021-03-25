Глава администрации Пензенского района подозревается в получении взятки

В Пензенской области региональное СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении главы администрации Пензенского района Сергея Козина и главы администрации Алферьевского сельсовета Александра Есенкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, сегодня глава администрации Пензенского района получил от генерального директора коммерческой организации через главу администрации Алферьевского сельсовета взятку в размере 200 тыс. руб. за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района.

В отношении Сергея Козина возбуждено дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя), в отношении Александра Есенкова — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Сергей Козин задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

О задержании экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева читайте в материале “Ъ” «Губернатор переехал на взятке в Москву».

Сергей Петунин, Саратов