В Пензенской области задержан глава района

Сегодня, 25 марта, сотрудники правоохранительных органов задержали главу Пензенского района Пензенской области Сергея Козина. Об этом “Ъ” сообщил источник в правоохранительных органах.

В чем именно подозревается господин Козин, пока неизвестно. По данным “Ъ”, речь может идти о получении им взятки. Официально силовики информацию не комментируют. В следственном управлении СКР по Пензенской области не отвечают на звонки.

В региональном УФСБ сказали, что «пока не дают комментариев». «Все смотрите на официальном сайте»,— сказали в управлении.

В приемной господина Козина сказали, что ничего не знают о задержании, но главы районной администрации на рабочем месте нет.

О задержании экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева читайте в материале “Ъ” «Губернатор переехал на взятке в Москву».

Сергей Петунин, Саратов