Финтех-стартап Robinhood подал заявку на IPO

Популярное приложение для розничных инвесторов Robinhood подало «конфиденциальную» заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. О подаче в SEC формы S-1, необходимой для выхода на биржу, сообщила сама компания. Такая заявка означает, что компания может подать документы на рассмотрение комиссии до выпуска проспекта эмиссии для инвесторов.

Как пишут американские СМИ со ссылкой на источники, Robinhood планирует провести IPO на бирже NASDAQ уже во втором квартале. По подсчетам аналитика Bloomberg Intelligence Дэвида Риттера, стоимость компании по итогам IPO может быть оценена в $40 млрд, так что размещение станет одним из крупнейших в нынешнем году. В прошлом году компания оценивалась примерно в $12 млрд.

Приложение Robinhood было запущено в 2015 году, с самого начала оно позиционировало себя как инструмент для торговли на бирже, ориентированный на небольших частных инвесторов. Именно это становилось причиной как сильного роста сервиса, особенно в 2020 году, когда в него пришло много новых пользователей, так и проблем Robinhood. В конце января приложение оказалось в центре скандала, когда оно ограничило операции по акциям GameStop и ряда других компаний, которые скупали пользователи Reddit. Robinhood критиковали за то, что компания, позиционировавшая себя как борец с крупными инвесторами, теперь, как считали некоторые пользователи, предала их и продалась хедж-фондам.

Скандал не только не помешал планам компании провести IPO, но и, как пишут некоторые американские СМИ со ссылкой на источники, даже подтолкнул Robinhood к размещению. Основной причиной приостановки заявок на акции GameStop стал недостаток у компании средств на покрытие заявок, ей даже пришлось срочно обратиться к инвесторам и получить от них $3,4 млрд. IPO может предоставить компании дополнительные средства, необходимые как для дальнейшего роста, так и для покрытия заявок пользователей в подобных ситуациях.

О том, как финтех-стартап прогневал своих клиентов, желавших проучить Уолл-стрит, читайте в материале “Ъ” «Robinhood, который не стал д’Артаньяном».

Яна Рождественская