Alpina доработала BMW 8-Series Gran Coupe

Alpina B8 Gran Coupe. Фото: Alpina

Alpina B8 Gran Coupe. Фото: Alpina

Alpina B8 Gran Coupe. Фото: Alpina

За основу был взят флагманский вариант M850i xDrive, который комплектуется 530-сильным 4,4-литровым турбированным V8, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Мощность двигателя была увеличена до 620 л.с., изменены настройки «автомата» и полного привода. Alpina B8 Gran Coupe оснащается адаптивными амортизаторами и самоблокирующимся дифференциалом, спортивной выхлопной системой и усиленными тормозами.

Визуально модель Alpina отличается накладками на передний и задний бампера, новыми 21-дюймовыми колесными дисками. В салоне появилась цифровая панель приборов с новой графикой и руль с кнопками переключения передач на тыльной стороне. По желанию клиента салон может быть обшит любыми материалами.

Напомним, премьера базового BMW 8-Series Gran Coupe состоялась летом 2019 года, а осенью того же года была представлена M-версия модели.