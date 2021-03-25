В Казани задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в поджоге опорного пункта полиции в Казани. Им оказался ранее судимый местный житель 1988 года рождения, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Напомним, сам инцидент произошел накануне в Дербышках. Мужчина с канистрой поджег опорный пункт полиции, после чего скрылся с места ЧП. Вскоре по факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый скрывался у родственницы. Там он и был задержан. В момент задержания подозреваемый был пьян. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

"Ъ-Казань"