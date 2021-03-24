В Казани разыскивают подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

МВД по Татарстану объявило в розыск подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сам инцидент произошел в поселке Дербышки на улице Мира, 30, где мужчина с канистрой поджег здание опорного пункта полиции. Площадь пожара составила 5 кв. м. Позже на место ЧП приехали спасатели. В кратчайшие сроки они справились с огнем.

Поджигатель установлен. После произошедшего он скрылся с места ЧП. «Наружные службы полиции ориентированы на розыск и его задержании», — отмечается в сообщении. На место происшествия выехали зампрокурора Татарстана Алексей Заика и прокурор Казани Олег Дроздов. Детали произошедшего устанавливаются.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

"Ъ-Казань"