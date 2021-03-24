Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Пользователи Instagram жалуются на сбой в работе соцсети. С неполадками столкнулись жители США, а также Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, следует из данных сервиса Downdetector.

Более половины (68%) пользователей не могут обновить новостную ленту, еще у 19% не получается войти в свой аккаунт, 12% не могут ничего запостить. С территории России жалоб не поступает.

Крупный сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел на прошлой неделе. Facebook назвала причиной техническую неисправность.