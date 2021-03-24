Посольство России в Канаде назвало санкции контрпродуктивными

Новые канадские санкции в отношении России контрпродуктивны и не останутся без ответа, заявили в российском посольстве в Оттаве. Ранее правительство Канады ввело санкции в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

«Осуждаем введение Канадой очередных антироссийских санкций, которые абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию. Разговаривать с нами языком санкций контрпродуктивно. Разумеется, этот недружественный шаг, наносящий вред и без того непростым двусторонним отношениям, не останется без адекватного ответа»,— приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

В санкционный список попали, в частности, директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов. Им будет запрещен въезд в Канаду, а все их возможные банковские счета в Канаде будут заморожены. Все девять человек, против которых ввела ограничения Канада, также фигурируют в санкционных списках Евросоюза и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Россия ответит на санкции.

Подробнее о санкциях ЕС и США — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».