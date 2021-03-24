МИД Турции отверг обвинения Макрона о вмешательстве в выборы

Официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, допустившего вмешательство Анкары в выборы, которые состоятся во Франции в 2022 году. Турция назвала эти обвинения несправедливыми и неприемлемыми.

Накануне Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 5 заявил, что Турция может попытаться повлиять на предстоящие выборы в стране. В следующем году во Франции запланированы региональные и президентские выборы, и на какие из них может быть оказано влияние, он не уточнил. «Угрозы (со стороны Турции.— “Ъ”) не завуалированы, поэтому я думаю, что мы должны быть предельно рациональны»,— считает господин Макрон (цитата по Bloomberg). О каких именно угрозах идет речь, он также не объяснил.

Господин Аксой счел обвинения президента Франции «непоследовательными». По мнению представителя ведомства, подобные заявления были сделаны специально в преддверии саммита лидеров Евросоюза, который состоится 25–26 марта.

«Мы считаем эти заявления господина Макрона неудачными и непоследовательными, мы предпринимаем шаги, чтобы напряженность в отношениях между двумя странами сменилась спокойствием и дружбой. Эта неискренность и непоследовательность лежат в основе недавних проблем с Францией»,— говорится в комментарии представителя МИДа.

Отношения Турции и Франции ухудшились в прошлом году после убийства в Париже педагога, который показывал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Господин Макрон назвал происшедшее терактом и призвал ужесточить законы в отношении мусульманской общины во Франции. Президент Турции обвинил французского коллегу в «неподобающем отношении к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию». 2 марта господа Макрон и Эрдоган по видеосвязи провели переговоры, в ходе которых, по словам турецкого президента, был отмечен «большой потенциал» в отношениях двух стран.

О конфликте Анкары и Парижа — в материале “Ъ” «Турецкий волк ему товарищ».