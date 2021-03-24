Власти ЕС рассмотрят ужесточение экспорта вакцин от COVID-19

В четверг и пятницу представители стран ЕС будут обсуждать предложенные Еврокомиссией изменения в правила экспорта вакцин от COVID-19, произведенных в ЕС. В соответствии с новыми правилами странам--членам ЕС будет проще заблокировать решение об экспорте вакцин из Евросоюза. Ожидается, что страны поддержат предложение, а в ближайшие недели новые правила официально вступят в силу, однако, как отмечают СМИ, неизвестно, насколько активно европейские правительства фактически будут пользоваться правом такого запрета на экспорт.

Вакцинация в ЕС идет медленнее, чем предполагалось и чем это происходит в Великобритании и США. Поставки вакцин задерживаются, негативное влияние на этот процесс оказала и приостановка вакцинации препаратом AstraZeneca, введенная многими европейскими странами после сообщений о нарушении свертываемости крови и возникновении тромбов у некоторых людей, сделавших эту прививку. В январе ЕС уже ужесточал правила экспорта вакцины — именно в соответствии с этими правилами власти Италии в начале марта заблокировали поставки вакцины AstraZeneca в Австралию.

Предложенные Еврокомиссией новые правила поощряют приостановку экспорта вакцины в страны, которые, в свою очередь, не ввозят вакцину в ЕС, в которых доля вакцинированных выше, чем на территории блока, или ситуация с COVID-19 менее критична. Эти пункты могут быть направлены против Великобритании, довольно сильно зависящей от поставок вакцины из ЕС.

Яна Рождественская