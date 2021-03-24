Выручка Xiaomi выросла почти на 20% в 2020 году

Сегодня, 24 марта, китайская технологическая компания представила отчетность за четвертый квартал и 2020 год в целом. В прошлом году выручка компании выросла на 19,4%, до 245,9 млрд юаней ($37,7 млрд). Скорректированная чистая прибыль в этот период увеличилась на 12,8%, составив 13 млрд юаней ($2 млрд). Еще сильнее оказался рост в четвертом квартале: выручка выросла на 24,8%, а скорректированная чистая прибыль — на 36,7%.

Прошлый год оказался удачным для Xiaomi: к концу года компания вышла на третье место по продажам смартфонов с долей 11,2% в мире, обогнав другую китайскую компанию, Huawei, и уступая лишь Samsung и Apple. Причиной этого стали как проблемы Huawei, продажи смартфонов которой за пределами Китая снизились из-за американских санкций и других мер против нее, так и рост продаж самой Xiaomi — в 2020 году она продала на 32% смартфонов больше, чем в 2019 году. Особенно сильным был рост продаж вне Китая — зарубежная прибыль компании за год выросла на 27,6%.

На прошлой неделе американский суд поддержал Xiaomi в споре с Министерством обороны США, которое хотело включить ее в черный список компаний, связанных с китайскими военными.

Яна Рождественская