Совладелец уральского завода «ЭМА» планирует начать строительство парка развлечений в 2021 году

Совладелец завода «ЭМА» Андрей Калетин планирует начать строительства огромного парка развлечений в Екатеринбурге в 2021 году. Об этом в интервью изданию 66.ru сообщил генеральный директор торгового комплекса «Колхозный двор» (принадлежит Андрею Калетину) Константин Буткевич, который будет руководить строительством парка.

Рабочее название парка развлечений — «ЭМА Ленд». По словам господина Буткевича, парк будет находиться напротив «Колхозного двора», с другой стороны Полевского тракта. К его территории также будет прилегать действующее мусульманское кладбище и жилой сектор. Площадь парка составит 90 га, строительство проведут в четыре очереди. Ориентировочный срок строительства всего парка составляет 18 лет. По планам строительство первой очереди начнется уже осенью.

«В России загадывать очень непросто. Какую-то часть уже точно откроем в этом году. Это, конечно, не будет полноценный парк. За один сезон можно организовать какие-то небольшие аттракционы, сделать какие-то активности с животными, которые людям нравятся и которые можно посещать круглый год. А потом, не мешая людям отдыхать, будем продолжать поэтапно строить»,— сказал господин Буткевич. Он добавил, что парк построят за счет частных инвестиций с привлечением партнеров, в частности, сейчас ведутся переговоры с хаски-лендом.

Ранее сообщалось, что ГК «Регионы» планирует построить парк развлечений «Остров мечты» площадью 169 тыс. кв. метров, который будет располагаться в нескольких километрах от «ЭМА Ленда». Вопрос строительства этого парка обсуждают последние десять лет, однако сроки реализации постоянно переносят. При этом администрация Екатеринбурга сообщала, что все «градостроительные документы по этому проекту в полном объеме подготовлены и утверждены».

Михаил Мананников