Обвиняемого в убийстве сослуживцев под Воронежем отправили в психиатрическую больницу

235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе из следственного изолятора в стационар на принудительное лечение Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Как пояснили “Ъ” в суде, его поместят в психиатрический стационар специализированного типа местного клинического психолого-неврологического диспансера.

Ранее Антон Макаров находился под стражей в СИЗО-3 управления ФСИН по Воронежской области. При продлении меры пресечения в конце прошлого года ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. После лечения она может быть проведена повторно.

Напомним, Антон Макаров обвиняется в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хищении оружия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ). По предварительной версии, 9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда рядовой решил похитить оружие и для этого убил дежурного по полку майора Сергея Ермолаева топором. Затем он как минимум дважды выстрелил в рядового Фирсова, которого в итоге доставили в госпиталь с ранениями в плечо и лопатку. После этого, якобы «прикрываясь» ефрейтором Сергеем Кажокиным, подозреваемый в спальном помещении как минимум трижды выстрелил в спящего Михаила Акталиева, а затем убил и ефрейтора Кажокина. После рядовой Макаров с пистолетом сбежал из части. Его поймали в тот же день по пути в Орловскую область, где живут его родственники.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «У рядового сдали нервы».

Сергей Толмачев, Воронеж