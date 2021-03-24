Задержан руководитель тургруппы, которая попала под снежный завал в Мурманской области

Руководитель туристической группы детей, которая попала под снежный завал в горах Мурманской области, задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственном управлении СКР по Мурманской области. Напомним, в результате схода снега погибла 13-летняя девочка.

«Руководитель туристической группы задержан. С ним проводятся следственные действия»,— сказал собеседник агентства. По его словам, задержание произошло в Апатитах, куда доставили эвакуированных с гор участников двух туристических групп.

Ранее следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о халатности после смерти девочки. Туристическая группа с 13 несовершеннолетними была сформирована молодежной общественной организацией СКИФ, которая работает на базе дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга.