Флагманский электромобиль Mercedes-Benz сможет проезжать без подзарядки не менее 700 км

Компания Mercedes-Benz начала серийное производство аккумуляторов для электромобиля EQS, раскрыв характеристики батарей флагманской модели.

Для Mercedes-Benz EQS будет доступен аккумулятор на 108 кВт/ч, который обеспечит запас хода без подзарядки не менее 700 км. Ожидается, что емкость батареи и мощность электромотором будет зависеть от модификации электромобиля.

Производство аккумуляторов будет налажено на заводе в Унтертюркхайме, а сами электромобили EQS станут выпускать на заводе Factory 56 в Зиндельфингене вместе с новым поколением седана Mercedes-Benz S-Class.

Официальная премьера нового электромобиля Mercedes-Benz EQS состоится 15 апреля 2021 года. На рынок модель также должна выйти до конца текущего года. Напомним, ранее Mercedes-Benz обнародовал график выхода электромобилей (на снимке — слева направо закамуфлированные EQB, EQS SUV, EQS, EQE SUV и EQE), которые войдут в линейку фирменного суббренда EQ для машин с гибридными и электрическими силовыми установками. Также в компании сообщили, что Mercedes-Benz EQS станет одной из моделей с «заряженной» версией от AMG.