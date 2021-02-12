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AMG сделает как минимум четыре «заряженных» электромобиля Mercedes-Benz

Подразделение AMG сделает как минимум четыре «заряженных» электромобиля Mercedes-Benz из фирменной линейки EQ, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя производства немецкой марки Маркуса Шефера.

Как пояснил господин Шефер, AMG-версии будут у электрических кроссоверов EQA и EQB, а также у седана EQE и флагманского электромобиля лифтбека EQS. Параметры «заряженных» электромобилей и сроки их выхода на рынок пока не названы.

Напомним, ранее Mercedes-Benz обнародовал график выхода электромобилей, которые войдут в линейку фирменного суббренда EQ для машин с гибридными и электрическими силовыми установками.

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