ЦБ не советовался с Кремлем по поводу нового дизайна купюр

Банк России (ЦБ) сам принимает решения относительно дизайна денежных купюр, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О планах изменить внешний вид большинства российских банкнот регулятор объявил накануне, 23 марта.

«ЦБ не должен советоваться с Кремлем при выборе банкнот абсолютно, какие-то такие размышления о каких-то эфемерных наказаниях — это тоже абсолютно неверный подход, и конечно, почему те или иные города — это нужно спрашивать в Центробанке, не у нас»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Так он ответил на вопрос журналистов о том, было ли решение ЦБ заменить изображение Хабаровска на пятитысячной купюре на Екатеринбург реакцией властей на протесты в регионе.

Банк России планирует изменить дизайн банкнот шести номиналов — 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб. К 2025 году на лицевой стороне этих банкнот появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Благодаря изменениям регулятор хочет «подтянуть» защитный комплекс купюр и усовершенствовать их дизайн до уровня банкнот номиналом 200 и 2 тыс. руб.

О решении ЦБ — в материале “Ъ FM” «Купюры сменят "лица"».