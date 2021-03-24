Организаторы выставки человеческих тел на ВДНХ заявили о ее законности

Организаторы выставки человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» на ВДНХ сообщили, что ее проведение полностью соответствует российским законам. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки.

«Организация и проведение выставки осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Выставка работает в прежнем режиме»,— сообщили организаторы «РИА Новости».

Они добавили, что в отношении выставки в последнее время «получили распространение не соответствующие действительности сведения». «При этом зачастую авторы подобного рода публикаций оперируют абсолютно недостоверными данными, упоминая события и обстоятельства, не имеющие отношение к проводимой выставке. В частности, в негативном свете упоминаются экспонаты, не являющиеся предметом этой выставки, приводятся ложные сведения, порочащие деловую репутацию организатора мероприятия. Общественность, ориентируясь на эту ложную информацию, к сожалению, составляет для себя необъективное впечатление о выставке»,— отметили организаторы.

Господин Бастрыкин поручил следователям ведомства провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов в Москве. До этого депутат Госдумы от «Единой России» Николай Земцов направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить законность проведения выставки.

В экспозиции выставки «Мир тела» представлены реальные человеческие тела и органы, обработанные по методу немецкого доктора. Вся жидкость в трупе заменяется твердеющим полимером, что позволяет телу застыть в любой позе. Первая выставка Хагенса состоялась в Токио в 1995 году. С тех пор экспозиции в 35 странах мира посетил примерно 51 млн человек.