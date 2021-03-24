КРСУ намерена создать в Екатеринбурге два новых индустриальных парка

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) планирует до конца года подать заявление на строительство как минимум двух промышленных парков на территории Екатеринбурга, сообщил генеральный директор компании Максим Прачик на online-конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» в рамках марафона «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект». Подробности он раскрывать не стал.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга запланировала создать индустриальный парк «Уральский», который будет специализироваться на узловой мультимодальной транспортной логистике.

Кроме того, Максим Прачик сообщил, что корпорация планирует реорганизовать инфраструктуру муниципального индустриального парка в Заречном, чтобы она соответствовала требованиям Министерства промышленности и торговли России.

Корпорации развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области для поддержки бизнеса в реализации инвестпроектов.

Ирина Пичурина