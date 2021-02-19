В Екатеринбурге планируют создать индустриальный парк «Уральский»

В Екатеринбурге появился узловой мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Уральский». Как сообщили в пресс-службе мэрии, индустриальный парк планируется разместить в северо-восточной части Екатеринбурга вблизи железнодорожной станции «Заводская».

Как пояснил председатель совета директоров ООО «Екатеринбургский транспортный терминал» Александр Кохидзе, представляя проект на совещании, ТЛЦ «Уральский» будет представлять нечто большее, чем просто транспортно-логистический центр. «С нашими коллегами и партнерами обсуждаем вопрос о развитии данной территории в части создания индустриального парка, в котором разместятся резиденты, производственные и складские мощности, торгово-ярморочные комплексы, где будут обрабатываться таможенные грузы»,— пояснил он.

По словам присутствующей на совещании министра инвестиций и развитяи Свердловской области Виктории Казаковой, отсутствие в границах Екатеринбурга современный площадок для размещения промышленного производства является «одним из сдерживающих факторов по привлечению инвестиций».

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал идею создания индустриального парка. «Очень интересный проект, который может дать серьезный социально-экономический эффект для города и региона в целом за счет создания новых рабочих мест, поступления налоговых платежей, а также развития наших компетенций в сфере логистики»,— подчеркнул он.

Мэр отметил, что для реализации представленной идеи необходимо внести изменения не только в первоначальный проект ТЛЦ, но и в генплан Екатеринбурга. «Учитывая межмуниципальный характер проекта, необходимо рассмотреть проект в качестве стратегического. Для взаимодействия всех струткур и совместной реализации создать проектный офис»,— добавил господин Орлов.

Анастасия Реутова